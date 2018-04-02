Померла екс-дружина Нельсона Мандели
На 81 році життя померла колишня дружина Нельсона Мандели – Вінні, яка була однією з учасниць південноафриканської кампанії проти апартеїду.
Про це пише ВВС.
Пара одружилася у 1958 році. У них народились двоє дочок Зенана та Зінджі. У 1996-му пара розлучилася.
Читайте також: Історія Нельсона Мандели
Вінні Мандела була провідним противником "білої" влади протягом років, коли Нельсон сидів у в'язниці.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі