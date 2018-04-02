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Померла екс-дружина Нельсона Мандели

308 Читать новость на русском
Вінні Мандела
Вінні Мандела / defendernetwork.com

На 81 році життя померла колишня дружина Нельсона Мандели – Вінні, яка була однією з учасниць південноафриканської кампанії проти апартеїду.

Про це пише ВВС.

Пара одружилася у 1958 році. У них народились двоє дочок Зенана та Зінджі. У 1996-му пара розлучилася.

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Вінні Мандела була провідним противником "білої" влади протягом років, коли Нельсон сидів у в'язниці.

Теги: Втрати
Джерело: 24 Канал
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