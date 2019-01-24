В Житомирской области на 108 году жизни умерла старейшая женщина Украины Мария Мороз (схимонахиня Иоанна). Последние годы она жила в Женском монастыре Афонской иконы Божьей Матери в урочище Кипячее.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее внук отец Роман Барановский (Роман Лилея).

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Отошла в вечность схимонахиня Иоанна в возрасте 107 лет, она пережила две мировые войны, Голодомор и 18 лет была в ссылке за любовь к Украине,

– написал он.

Женщина родилась в селе Малый Кучуров Черновицкой области 25 марта 1911 года. В 99 лет она стала инокиней, а впоследствии отец Роман Лилея перевез ее в монастырь в Кипячее, где она приняла постриг в монахини, а впоследствии – в схимонахини.

Схимонахиня Иоанна была старейшей женщиной Украины.