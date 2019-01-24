У Житомирській області на 108 році життя померла найстаріша жінка України Марія Мороз (схимонахиня Іоанна). Останні роки вона жила у Жіночому монастирі Афонської ікони Божої Матері в урочищі Кип’яче.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook її онук отець Роман Барановський (Роман Лілея).

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Відійшла у вічність схимонахиня Іоанна у віці 107 років, вона пережила дві світові війни, Голодомор і 18 років була у засланнях за любов до України,

– написав він.

Жінка народилася в селі Малий Кучурів Чернівецької області 25 березня 1911 року. У 99 років вона стала інокинею, а згодом отець Роман Лілея перевіз її до монастиря у Кип'яче, де вона прийняла постриг у монахині, а згодом – у схимонахині.

Схимонахиня Іоанна була найстарішою жінкою України.