Умерла Валентина Шевченко – единственная женщина, которая возглавляла Верховный Совет УССР

Ночью 3 февраля умерла Валентина Шевченко – экс-председатель Верховного Совета УССР.

Шевченко серьезно болела и проходила лечение в клинике "Феофания". Она была единственной женщиной, когда-либо возглавлявшей Президиум Верховного Совета УССР.

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По предварительной информации, прощание с ней состоится 6 февраля, на территории больницы "Феофания". Валентина Шевченко будет похоронена на Байковом кладбище рядом со своим мужем.



Умерла экс-председатель Верховного Совета УССР Валентинка Шевченко / Фото: kp.ua

Что известно о Валентине Шевченко?

Валентина Шевченко родилась 12 марта 1935 года в Кривом Роге. Шевченко четыре года (1969 – 1972) работала заместителем министра образования УССР. С 1972 по 1975 годы – была заместителем председателя в Украинском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами.



На протяжении 10 лет Валентина Шевченко работала заместителем председателя президиума Верховного Совета УССР. В 1985 году, когда Шевченко было 50 лет, ее избрали председателем Верховного Совета УССР.



После распада СССР Валентина Шевченко ушла из политики. В последние годы она мало появлялась на публике и не давала интервью.