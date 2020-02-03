Померла Валентина Шевченко – єдина жінка, яка очолювала Верховну Раду УРСР

Уночі 3 лютого померла Валентина Шевченко – ексголова президії Верховної Ради УРСР.

Шевченко серйозно хворіла і проходила лікування в клініці "Феофанія". Вона була єдиною жінкою, яка коли-небудь очолювала президію Верховної Ради УРСР.

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За попередньою інформацією, прощання з нею відбудеться 6 лютого, на території лікарні "Феофанія". Валентина Шевченко буде похована на Байковому кладовищі поруч зі своїм чоловіком.



Померла ексголова Верховної Ради УРСР Валентинка Шевченко / Фото: kp.ua

Що відомо про Валентину Шевченко? Валентина Шевченко народилась 12 березня 1935 року в Кривому Розі. Шевченко чотири роки (1969 – 1972) працювала заступником міністра освіти УРСР. З 1972 по 1975 роки – була заступником голови в Українському товаристві дружби і культурних зв’язків із зарубіжними країнами.



Протягом 10 років Валентина Шевченко працювала заступником голови президії Верховної Ради УРСР. У 1985 році, коли Шевченко було 50 років, її обрали головою Верховної Ради УРСР.



Після розпаду СРСР Валентина Шевченко пішла з політики. Останніми роками вона мало з’являлась на публіці та не давала інтерв’ю.