Журналисты объясняют, что в целом назначение Умерова дает четкие сигналы как противникам, так и союзникам Киева. Кстати говоря, назначение нового министра должно состояться уже 6 сентября.

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Что значит назначение Умерова министром обороны

Два четких сигнала союзникам и противникам Украины: Киев серьезно настроен на очистку от коррупции и непоколебим касаемо возвращения Крыма из-под контроля России,

– отметили журналисты.

Они также напомнили, что Рустем Умеров был главой комиссии Украины по мониторингу международной финансовой и военной помощи во время войны. Более того, работая председателем Фонда государственного имущества, он активизировал приватизационные процессы в стране.

"Помимо его финансовой хватки, назначение Умерова будет означать более глубокую интеграцию крымскотатарской общины в процесс принятия решений в Киеве. Это также четко свидетельствует о непреклонной решимости Украины вернуть Крым", – заверили журналисты.

Первый крымский татарин во главе Минобороны Украины

Рустам Умеров станет первым мусульманином и крымским татарином в должности министра обороны Украины. Журналисты даже спросили о нем у главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова.

Он сильный менеджер со стратегическим видением, у которого хорошо налажены международные связи в США, Европейском Союзе, арабском мире, Турции и странах Центральной Азии,

– заверил Чубаров.

Кроме того, издание Al Arabia News отметило, что Украина планирует получить первого в истории мусульманского и крымскотатарского министра обороны Рустема Умерова.

Журналист турецкого медиаконгломерата Ciner Media Group Али Синар, базирующийся в американском офисе Bloomberg, заявил:

назначение Умерова важно;

в украинском правительстве политик будет не первым представителем крымскотатарского народа. Ведь первым заместителем главы МИД Украины является Эмине Джапарова.

Умеров владеет турецким языком. Назначение крымскотатарского лидера в критически важное министерство является месседжем для России, которая несправедливо оккупировала Крым. Турция всегда делала четкие заявления по Крыму,

– написал Али Синар.

Кстати, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфолл отметил, что "о Крыме никогда не забудут", если министром обороны будет Рустем Умеров.

"Это отличная новость", – заметил Макфол.

Он также добавил, что не является военным специалистом, однако знает Умерова много лет и всегда был поражен его достижениями на разных аренах.

Изменения в Министерстве обороны Украины