Журналісти пояснюють, що загалом призначення Умєрова подає чіткі сигнали як противникам, так і союзникам Києва. До речі, призначення нового міністра має відбутись вже 6 вересня.
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Що значить призначення Умєрова міністром оборони
Два чітких сигнали союзникам і супротивникам України: Київ серйозно налаштований на очищення від корупції та непохитний щодо повернення Криму з-під контролю Росії,
– зазначили журналісти.
Вони також пригадали, що Рустем Умєров був головою комісії України з моніторингу міжнародної фінансової та військової допомоги під час війни. Ба більше, працюючи головою Фонду державного майна, він активізував приватизаційні процеси в країні.
"Окрім його фінансової хватки, призначення Умєрова означатиме глибшу інтеграцію кримськотатарської громади в процес ухвалення рішень у Києві. Це також чітко свідчить про непохитну рішучість України повернути Крим", – запевнили журналісти.
Перший кримський татарин на чолі Міноборони України
Рустам Умєров стане першим мусульманином та кримським татарином на посаді міністра оборони України. Журналісти навіть запитали про нього в голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова.
Він сильний менеджер зі стратегічним баченням, який має добре налагоджені міжнародні зв'язки у США, Європейському Союзі, арабському світі, Туреччині та країнах Центральної Азії,
– запевнив Чубаров.
Окрім того, видання Al Arabia News зауважило, що Україна планує отримати першого в історії мусульманського і кримськотатарського міністра оборони Рустема Умєрова.
Журналіст турецького медіаконгломерату Ciner Media Group Алі Сінар, що базований в американському офісі Bloomberg, заявив:
- призначення Умєрова є важливим;
- в українському уряді політик буде не першим представником кримськотатарського народу. Адже першою заступницею глави МЗС України є Еміне Джапарова.
Умєров володіє турецькою мовою. Призначення кримськотатарського лідера в критично важливе міністерство є меседжем для Росії, яка несправедливо окупувала Крим. Туреччина завжди робила чіткі заяви щодо Криму,
– написав Алі Сінар.
До речі, професор Стенфордського університету Майкл Макфол зауважив, що "про Крим ніколи не забудуть", якщо міністром оборони буде Рустем Умєров.
"Це чудова новина", – зауважив Макфол.
Він також додав, що не є військовим фахівцем, проте знає Умєрова багато років, і завжди був вражений його досягненнями на різних аренах.
Зміни в Міністерстві оборони України
- Ввечері 3 вересня Володимир Зеленський заявив, що вирішив змінити міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова на посаду призначать Рустема Умєрова. Це трапилось після низки скандалів, пов'язаними в більшості із закупівлями в Міноборони.
- Вже наступного дня, 4 вересня, Резніков подав у Верховну Раду заяву про відставку. Ба більше, в цей же день Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення з посади голови Фонду державного майна.
- "Слуги народу" пояснювали, що 5 вересня народні депутати проголосують за звільнення Олексія Резнікова з посади. Вже наступного дня запланували призначення Умєрова. Окрім того, також заявили, що після голосування у Раді Умєров має зустрітися з фракцією партії "Слуг народу".