Журналісти пояснюють, що загалом призначення Умєрова подає чіткі сигнали як противникам, так і союзникам Києва. До речі, призначення нового міністра має відбутись вже 6 вересня.

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Що значить призначення Умєрова міністром оборони

Два чітких сигнали союзникам і супротивникам України: Київ серйозно налаштований на очищення від корупції та непохитний щодо повернення Криму з-під контролю Росії,

– зазначили журналісти.

Вони також пригадали, що Рустем Умєров був головою комісії України з моніторингу міжнародної фінансової та військової допомоги під час війни. Ба більше, працюючи головою Фонду державного майна, він активізував приватизаційні процеси в країні.

"Окрім його фінансової хватки, призначення Умєрова означатиме глибшу інтеграцію кримськотатарської громади в процес ухвалення рішень у Києві. Це також чітко свідчить про непохитну рішучість України повернути Крим", – запевнили журналісти.

Перший кримський татарин на чолі Міноборони України

Рустам Умєров стане першим мусульманином та кримським татарином на посаді міністра оборони України. Журналісти навіть запитали про нього в голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова.

Він сильний менеджер зі стратегічним баченням, який має добре налагоджені міжнародні зв'язки у США, Європейському Союзі, арабському світі, Туреччині та країнах Центральної Азії,

– запевнив Чубаров.

Окрім того, видання Al Arabia News зауважило, що Україна планує отримати першого в історії мусульманського і кримськотатарського міністра оборони Рустема Умєрова.

Журналіст турецького медіаконгломерату Ciner Media Group Алі Сінар, що базований в американському офісі Bloomberg, заявив:

призначення Умєрова є важливим;

в українському уряді політик буде не першим представником кримськотатарського народу. Адже першою заступницею глави МЗС України є Еміне Джапарова.

Умєров володіє турецькою мовою. Призначення кримськотатарського лідера в критично важливе міністерство є меседжем для Росії, яка несправедливо окупувала Крим. Туреччина завжди робила чіткі заяви щодо Криму,

– написав Алі Сінар.

До речі, професор Стенфордського університету Майкл Макфол зауважив, що "про Крим ніколи не забудуть", якщо міністром оборони буде Рустем Умєров.

"Це чудова новина", – зауважив Макфол.

Він також додав, що не є військовим фахівцем, проте знає Умєрова багато років, і завжди був вражений його досягненнями на різних аренах.

Зміни в Міністерстві оборони України