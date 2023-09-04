Голова Фонду державного майна Рустем Умєрова, якого Зеленський рекомендує на посаду міністра оборони України, написав заяву про звільнення з посади.

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Коли Рада розгляне заяву Умєрова

Умєров подав заяву 4 вересня. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.



Заява Рустема Умєрова / Верховна Рада

Зазначимо, що цього ж дня Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України. ЇЇ теж розглянуть на найближчому засіданні. Тож цілком ймовірно, що на цьому ж засідання Верховна Рада призначить нового очільника міноборони.

Чому Умєров може стати наступним міністром оборони