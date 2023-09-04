Він також наголосив, що Збройні Сили нашої держави лише нещодавно перестали бути радянською армією. За його словами, це сталося після початку війни на Сході України у 2018 році.

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Резніков висловився про радянщину в Міноборони

Резніков зазначив, що коли його призначили на посаду міністра, то весь цей "спадок" Радянського Союзу у вигляді корупції, бардака, бюрократією і мишачою метушнею дісталася йому. Однак він уже не міг зробити крок назад і відмовитися від посади.

Ця так звана "українська паперова армія" – усе це мені дісталося, от – на, працюй. У мене єдина метафора виникає – це давньогрецька легенда про авгієві стайні, які треба було почистити Гераклу. Я не такий здоровий, як він, але виклик у мене більший був,

– наголосив міністр.

Він зазначив, що йому довелося працювати в умовах, коли "на складах бронежилетів немає, шоломів немає, літньої форми – трошки, зимової – практично немає". Крім цього, з початком війни попит на форму, звісно, збільшився.

"Порівняйте цифри: 68 тис. зимових комплектів була задача і 100 тис. літніх – це був план станом на 2021 рік, а тут – більш як десятикратне збільшення обсягів на 2022 рік і все це треба було зробити за місяці!" – зауважив він.

Крім цього, також збільшилася закупівля харчів, зброї та інших речей необхідних нашим захисникам. Однак українські компанії часом не тягнули поставлене їм завдання через низку причин.

Одяг до цього шився весь в Україні, – це правильно, тобто закупки йшли за гривню в українських виробників, величезна їм подяка. Вони просто не тягнули ті обсяги, які були треба, у дуже короткі строки. Тому в перші місяці Міноборони купляло одяг за кордоном,

– сказав Резніков.

Після того, як ситуація стабілізувалася, одяг знову почали шити й замовляти в Україні. Це було необхідно, щоб українська гривня залишалася в державі, сплачувалися податки, забезпечувалися робочі місця, виплачували зарплату та податок на доходи в місцеві бюджети.

Що, на думку Резнікова, змінилося в Міноборони

Міністр наголосив, що все ж багато речей змінилося у Міноборони, за які він готовий звітувати. Однак найголовніше, на його думку, змінився сам принцип роботи структури.

"Якщо ми кажемо про принципові речі, які змінилися – це філософія, мені здається. Нам вдалося додати сюди бізнес-менеджмент, спростити багато процедур – це прийшлося робити подекуди примусово, войовничо, через бюрократичний опір", – підкреслив він.

Попри це, він відзначив, що у міністерстві все ж залишаються законодавчі перепони й обмеження, за які мусять відповідати перед правоохоронцями. Він відзначив, що такі речі є неприпустимими, коли "треба купляти, купляти, купляти й все – на фронт".

Водночас Резніков зауважив, що він разом з міністерством робив усе можливе, щоб спростити процеси у постачанні всього необхідного на фронт. Зокрема, він наголосив, що це дало бустер у процесі виробництва зброї та комплектувань для військових.

Наостанок він наголосив, що за зміною речей у міністерстві тягнуться й інші процеси. Крім цього, у самій структурі "оновлюється культура" та підхід до виконання завдань.

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