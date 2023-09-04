Он также подчеркнул, что Вооруженные Силы нашего государства только недавно перестали быть советской армией. По его словам, это произошло после начала войны на Востоке Украины в 2018 году.

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Резников высказался о советчине в Минобороны

Резников отметил, что когда его назначили на должность министра, то все это "наследие" Советского Союза в виде коррупции, бардака, бюрократии и мышиной суматохи досталось ему. Однако он уже не мог сделать шаг назад и отказаться от должности.

Эта так называемая "украинская бумажная армия" – все это мне досталось, вот – на, работай. У меня единственная метафора возникает – это древнегреческая легенда об авгиевых конюшнях, которые нужно было почистить Гераклу. Я не так здоров, как он, но вызов у меня больше был,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что ему пришлось работать в условиях, когда "на складах бронежилетов нет, шлемов нет, летней формы – немного, зимней – практически нет". Кроме того, с началом войны спрос на форму, конечно, увеличился.

"Сравните цифры: 68 тыс. зимних комплектов была задача и 100 тыс. летних – это был план по состоянию на 2021 год, а здесь – более чем десятикратное увеличение объемов на 2022 год и все это нужно было сделать за месяцы!" – заметил он.

Кроме этого, также увеличилась закупка продовольствия, оружия и других вещей, необходимых нашим защитникам. Однако украинские компании порой не тянули поставленную им задачу по ряду причин.

Одежда до этого шилась всю в Украине – это правильно, то есть закупки шли за гривну у украинских производителей, огромная им благодарность. Они просто не тянули те объемы, которые были нужны, в очень короткие сроки. Поэтому в первые месяцы Минобороны покупало одежду за границей,

– сказал Резников.

После того как ситуация стабилизировалась, одежду снова начали шить и заказывать в Украине. Это было необходимо, чтобы украинская гривна оставалась в государстве, уплачивались налоги, обеспечивались рабочие места, выплачивали зарплату и налог на доходы местных бюджетов.

Что, по мнению Резникова, изменилось в Минобороны

Министр подчеркнул, что все же многое изменилось в Минобороны, за которые он готов отчитываться. Однако самое главное, по его мнению, изменился сам принцип работы структуры.

"Если мы говорим о принципиальных вещах, которые изменились – это философия, мне кажется. Нам удалось добавить сюда бизнес-менеджмент, упростить много процедур – это пришлось делать кое-где принудительно, воинственно, из-за бюрократического сопротивления", – подчеркнул он.

Несмотря на это, он отметил, что в министерстве все же остаются законодательные преграды и ограничения, за которые должны отвечать правоохранителями. Он отметил, что такие вещи недопустимы, когда "надо покупать, покупать, покупать и все – на фронт".

В то же время Резников отметил, что он вместе с министерством делал все возможное, чтобы упростить процессы по поставке всего необходимого на фронт. В частности он подчеркнул, что это дало бустер в процессе производства оружия и комплектований для военных.

В заключение он подчеркнул, что за изменением вещей в министерстве тянутся и другие процессы. Кроме того, в самой структуре "обновляется культура" и подход к выполнению задач.

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