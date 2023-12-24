По его словам, все работают в команде президента и должны выполнять поставленные перед ними задачи. Умеров объяснил, что случится, если он их не добьется.

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Что сказал Умеров о положении дел в командовании

Министр ответил на вопросы о словах Зеленского о том, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должно отвечать за результаты на поле боя. Рустем Умеров заверил, что он не будет комментировать вопросы, которые задавали президенту Украины. Ведь есть решения, стратегические и военные цели, их "достигаешь или не достигаешь".

Если я не достигну цели, которую мне поставили, – меня тоже уволят. То есть, на сегодняшний день, если мы говорим, что общество требует ротацию кадров, ротацию солдат, изменения – форматы, подходы, это нормально. Это военный периметр, и выполнять в нем задачи – наша работа. Я не считаю, что нужно политизировать этот вопрос. Мы должны выполнять свои задачи, и мы в команде президента,

– заявил министр обороны Украины.

Умеров также заявил, что дней 100 дней смотрел, что было сделано в течение 2022 – 2023 годов.

"Мы должны учиться, смотреть на ошибки, чтобы не делать их в 24-м году. Стопроцентно мы очень прозрачно и очень прямолинейно общаемся со всеми командующими", – заявил глава Минобороны.

Министр объяснил вероятность замены командующего "Таврии" генерала Александра Тарнавского. По его словам, пока не может сказать, будет ли принято соответствующее решение. Однако все выполняют в штатном режиме.

Министр обороны о сотрудничестве между Зеленским и Залужным

У нас должно быть так: есть верховный главнокомандующий, затем – министр, главнокомандующий и так далее. Практически каждую неделю у нас есть селекторы, Ставки – и все, работаем пока в рабочем режиме,

– заявил Умеров.

Он добавил, что сейчас они работают в штатном режиме: "Если будут вопросы – я тот человек, который выйдет и об этом доложит или расскажет".

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