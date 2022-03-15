Об этом 15 марта в 10:04 сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин. Он заявил, что городу срочно нужны гуманитарные коридоры с двух сторон (со стороны Харькова и со стороны Славянска) для поставки гуманитарных грузов.

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"Без воды, без света, тепла, пищи, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя. Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарств. Умерших никому хоронить", – написал Мацокин.

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Заммэра рассказал, что людям не оказывают медицинскую помощь. Пока нет возможности привезти необходимые вещи и вывезти жителей. Это потому, что враг коварно обстреливает автодорогу в Славянск. Кроме этого, дорогу из Харькова контролируют оккупанты.

Изюмчане на грани. Мосты сорваны, город разрезан пополам. Сочетания никакого! Нужны зеленые коридоры с двух сторон для эвакуации граждан. Прошу всех причастных найти выход. Это вопрос будущего нашей общины!,

– сказал Мацокин.

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