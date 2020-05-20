Умная изоляция: как Нидерланды выходят из карантина

Нидерланды перешли на этап ослабления карантина, который в правительстве страны называют "умная изоляция". Учреждения открывают, однако людей призывают сохранять социальную дистанцию.

Что заработает с 1 июня в Нидерландах

С 1 июня в Нидерландах откроют двери для посетителей рестораны, бары и кинотеатры. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Associated Press.

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Однако работать заведения общественного питания будут не на полную мощность: одновременно находиться внутри смогут до 30 человек, при этом должны сохранять социальную дистанцию. На летних площадках люди смогут сидеть исключительно за столиками.

Похожая ситуация с концертными залами, театрами и кинотеатрами – только до 30 посетителей одновременно.

Также с 1 июня планируют возобновить работу средних школ, общественный транспорт начнет курсировать по графику.

Несмотря на ослабление карантина, правительство Нидерландов призывает людей продолжить работать дистанционно.

Следующие этапы ослабления карантина в стране

С 1 июля:

позволят открывать кемпинги и парки отдыха;

откроют общие душевые комнаты и туалеты;

рестораны, кинотеатры и театры смогут вмещать до 100 человек.

С 1 сентября:

будут разрешены занятия всеми видами спорта;

откроют сауны;

казино;

секс-работникам разрешат возобновить работу.

Статистика коронавируса в Нидерландах

По состоянию на 20 мая в Нидерландах обнаружили более 44 тысяч случаев COVID-19, более 5 700 человек умерли.