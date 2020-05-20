Умная изоляция: как Нидерланды выходят из карантина
Нидерланды перешли на этап ослабления карантина, который в правительстве страны называют "умная изоляция". Учреждения открывают, однако людей призывают сохранять социальную дистанцию.
Что заработает с 1 июня в Нидерландах
С 1 июня в Нидерландах откроют двери для посетителей рестораны, бары и кинотеатры. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте, передает Associated Press.
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Однако работать заведения общественного питания будут не на полную мощность: одновременно находиться внутри смогут до 30 человек, при этом должны сохранять социальную дистанцию. На летних площадках люди смогут сидеть исключительно за столиками.
Похожая ситуация с концертными залами, театрами и кинотеатрами – только до 30 посетителей одновременно.
Также с 1 июня планируют возобновить работу средних школ, общественный транспорт начнет курсировать по графику.
Несмотря на ослабление карантина, правительство Нидерландов призывает людей продолжить работать дистанционно.
Следующие этапы ослабления карантина в стране
С 1 июля:
- позволят открывать кемпинги и парки отдыха;
- откроют общие душевые комнаты и туалеты;
- рестораны, кинотеатры и театры смогут вмещать до 100 человек.
С 1 сентября:
- будут разрешены занятия всеми видами спорта;
- откроют сауны;
- казино;
- секс-работникам разрешат возобновить работу.
Статистика коронавируса в Нидерландах
По состоянию на 20 мая в Нидерландах обнаружили более 44 тысяч случаев COVID-19, более 5 700 человек умерли.