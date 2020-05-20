Розумна ізоляція: як Нідерланди виходять з карантину
Нідерланди перейшли на етап послаблення карантину, який в уряді країни називають "розумна ізоляція". Заклади відкривають, проте людей закликають зберігати соціальну дистанцію.
Що запрацює з 1 червня в Нідерландах
З 1 червня в Нідерландах відкриють двері для відвідувачів ресторани, бари та кінотеатри. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, інформує Associated Press.
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Проте працюватимуть заклади громадського харчування не на повну потужність: водночас перебувати всередині зможуть до 30 осіб, які при цьому мають зберігати соціальну дистанцію. На літніх майданчиках люди зможуть сидіти виключно за столиками.
Схожа ситуація з концертними залами, театрами та кінотеатрами – лише до 30 відвідувачів водночас.
Також з 1 червня планують відновити роботу середніх шкіл, громадський транспорт розпочне курсувати за графіком.
Попри послаблення карантинних обмежень, уряд Нідерландів закликає людей продовжити працювати дистанційно.
Наступні етапи послаблення карантину в країні
З 1 липня:
- дозволять відкривати кемпінги та парки відпочинку;
- відкриють загальні душові кімнати й туалети;
- ресторани, кінотеатри та театри зможуть вміщати до 100 осіб.
З 1 вересня:
- будуть дозволені заняття всіма видами спорту;
- відкриють сауни;
- казино;
- секс-працівникам дозволять відновити роботу.
Статистика коронавірусу в Нідерландах
Станом на 20 травня в Нідерландах виявили понад 44 тисячі випадків COVID-19, більше ніж 5 700 людей померли.