Розумна ізоляція: як Нідерланди виходять з карантину

Нідерланди перейшли на етап послаблення карантину, який в уряді країни називають "розумна ізоляція". Заклади відкривають, проте людей закликають зберігати соціальну дистанцію.

Що запрацює з 1 червня в Нідерландах

З 1 червня в Нідерландах відкриють двері для відвідувачів ресторани, бари та кінотеатри. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, інформує Associated Press.

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Проте працюватимуть заклади громадського харчування не на повну потужність: водночас перебувати всередині зможуть до 30 осіб, які при цьому мають зберігати соціальну дистанцію. На літніх майданчиках люди зможуть сидіти виключно за столиками.

Схожа ситуація з концертними залами, театрами та кінотеатрами – лише до 30 відвідувачів водночас.

Також з 1 червня планують відновити роботу середніх шкіл, громадський транспорт розпочне курсувати за графіком.

Попри послаблення карантинних обмежень, уряд Нідерландів закликає людей продовжити працювати дистанційно.

Наступні етапи послаблення карантину в країні

З 1 липня:

дозволять відкривати кемпінги та парки відпочинку;

відкриють загальні душові кімнати й туалети;

ресторани, кінотеатри та театри зможуть вміщати до 100 осіб.

З 1 вересня:

будуть дозволені заняття всіма видами спорту;

відкриють сауни;

казино;

секс-працівникам дозволять відновити роботу.

Статистика коронавірусу в Нідерландах

Станом на 20 травня в Нідерландах виявили понад 44 тисячі випадків COVID-19, більше ніж 5 700 людей померли.