Американский президент Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис – умнее, чем он. Она отреагировала довольно сдержанно и с улыбкой.

Такое мнение он озвучил, когда представлял Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте. Слова Байдена процитировали на сайте Белого дома.

К теме Камала Харрис и ее историческое значение: биография вице-президента США

Американский лидер выступил перед работниками Центра. Однако впоследствии отметил, что ему стоило сначала предоставить слово Харрис.

Я не должен был этого делать. Ведь хотел уступить слово своему вице-президенту, которая умнее меня,

– подчеркнул Байден.

"Господин Президент, мне особо и нечего добавить", – в шутку ответила Харрис. Другие присутствующие также отреагировали на слова политиков с улыбкой.

Байден дважды называл Гаррис президентом

Накануне глава государства оговорился и назвал Камалу Гаррис "президентом США". Это произошло, когда он рассказывал про их виртуальный тур по пункту вакцинации в Аризоне.

В конце 2020 года Байден назвал Гаррис "избранной президентом". Тогда политик отметил, что он и вице-президент своим примером показали, что стоит доверять вакцинации.

Интересно! Сама Харрис также ошибалась в терминах – как-то она назвала себя "главнокомандующей", пишет Fox News.