Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми

Инвестиции в недвижимость являются одним из самых надежных способов вложения средств. Квадратные метры остаются выгодным активом, стоимость которого со временем только растет.

Представьте, что покупка апартаментов может стать хорошей инвестицией, которая будет приносить прибыль в будущем.

Почему выгодно инвестировать в недвижимость в Грузии?

Страна входит в десятку самых безопасных стран мира и занимает второе место в Европе по простоте ведения бизнеса.

В 2018-м здесь побывало 8,7 миллионов туристов и по прогнозам в 2019 году эта цифра достигнет отметки в 11 миллионов!

Батуми является одним из самых популярных туристических направлений в Грузии среди

иностранцев.

В чем феномен?

На сегодня это единственный город мира с населением менее 200 000 жителей, в

котором представлено наибольшее количество международных гостиничных брендов. Здесь есть: SHERATON, HILTON, RADISSON HOTEL, MARRIOTT HOTELS, TRUMP HOTELS, INTOURIST, SWISSOTEL и десятки других.

Батуми переживает настоящий туристический бум. Уже несколько лет подряд город регулярно входит в пятерку лучших туристических направлений для путешествий. Ежегодно количество туристов, которые приезжают насладиться неповторимым грузинским гостеприимством, только растет.

По темпам развития Батуми справедливо называют вторым Дубаем. Постоянный прирост потока туристов, стремительное развитие инфраструктуры, один из крупнейших в мире игровых центров, простота ведения бизнеса: очевидные преимущества, почему инвестировать в недвижимость в Батуми – более чем выгодно.

Что следует знать о прибыльных апартаментах?

Приобретая доходные апартаменты в Грузии, они становятся вашей полной собственностью, которая приносит прибыль.

Например, Вы покупаете апартаменты в самом большом гостиничном комплексе в сердце

туристического Батуми ORBI CITY. Комплекс 5* предлагает гостиничные номера в собственность под ключ с ремонтом, мебелью и техникой – то есть после завершения строительства комплекса, апартаменты полностью готовы к эксплуатации или сдачи в аренду. Вам не придется беспокоиться о ремонте или покупке бытовой техники.

Что входит в минимальную комплектацию апартаментов комплекса ORBI CITY?

Основная зона

• Кровать с ортопедическим матрасом, комплектами постельного белья, подушками, пледами, тумбочками;

• Шкаф с зеркалом и открытый шкаф;

• Стол и 4 стула;

• Кондиционер, телевизор, интернет-модем;

• Шторы.

В кухонной зоне есть холодильник, электроплита (или микроволновая печь), электрочайник,

кухонная раковина со смесителем.

Ванная комната полностью оборудована сантехникой. Есть балкон.

В апартаментах Вы можете жить или отдыхать, а на время своего отсутствия сдавать в аренду

самостоятельно или воспользоваться услугами профессиональной управляющей компании и только контролировать процесс онлайн. Доход от сдачи в аренду таких апартаментов составляет от 7 000 $ в год.

К примеру, студии площадью 28-31 м кв доступны от 42 000 $. Стоимость 2-комнатных апартаментов 43-46 кв м стартует от 60 000 $, а 3-комнатные площадью 78 кв м можно приобрести от 132 600 $.

Как быстро окупаются инвестиции?

Например, Вы приобрели 1-комнатную студию в ORBI CITY за 40 000 $ и хотите сдавать ее в аренду. Стоимость аренды аналогичных апартаментов в комплексе 5* на первой линии моря в Батуми стартует от 200 $ до 800 $.

По подсчетам аналитиков, в зависимости от сезонности и загруженности среднегодовой доход от сдачи в аренду таких апартаментов составит около 9 000 $. Отняв стоимость коммунальных услуг, обслуживание комплекса и налог на прибыль – чистый доход составит примерно 7 000 $ в год.

Таким образом, приобретение апартаментов полностью окупится уже через 5 лет.

Высокая доходность, уникальные условия приобретения, упрощенная процедура оформления недвижимости для иностранцев и регистрация собственности за 1 день делает предложение покупки апартаментов в Батуми одним из самых интересных на мировом рынке недвижимости.

Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.