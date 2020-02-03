Розумні інвестиції: як вкласти і заробляти на нерухомості в Батумі

Інвестиції в нерухомість є одним з найнадійніших способів вкладення коштів. Квадратні метри залишаються вигідним активом, вартість якого з часом тільки зростає.

Уявіть, що покупка апартаментів може стати хорошою інвестицією, яка буде приносити прибуток в майбутньому.

Чому вигідно інвестувати в нерухомість в Грузії?

Країна входить в десятку найбезпечніших країн світу і займає друге місце в Європі за простотою ведення бізнесу.

У 2018-му тут побувало 8,7 мільйона туристів і за прогнозами в 2020 році ця цифра досягне позначки в 11 мільйонів!

Батумі є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у Грузії серед іноземців.

У чому феномен?

На сьогодні це єдине місто світу з населенням менше 200 000 жителів, в якому представлена ​​найбільша кількість міжнародних готельних брендів. Тут є: SHERATON, HILTON, RADISSON HOTEL, MARRIOTT HOTELS, TRUMP HOTELS, INTOURIST, SWISSOTEL і десятки інших.

Батумі переживає справжній туристичний бум. Уже кілька років поспіль місто регулярно входить в п'ятірку кращих туристичних напрямків для подорожей. Щорічно кількість туристів, які приїжджають насолодитися неповторною грузинською гостинністю, тільки зростає.

За темпами розвитку Батумі справедливо називають другим Дубаєм. Постійний приріст потоку туристів, стрімкий розвиток інфраструктури, один з найбільших в світі ігрових центрів, простота ведення бізнесу: очевидні переваги, чому інвестувати в нерухомість в Батумі – більш, ніж вигідно.

Що слід знати про прибуткові апартаменти?

Купуючи дохідні апартаменти в Грузії, вони стають вашою повною власністю, яка приносить прибуток.

Наприклад, Ви купуєте апартаменти в найбільшому готельному комплексі в серці туристичного Батумі ORBI CITY. Комплекс 5* пропонує готельні номери у власність під ключ з ремонтом, меблями і технікою – тобто після завершення будівництва комплексу, апартаменти повністю готові до експлуатації або здачі в оренду. Вам не доведеться турбуватися про ремонт або покупку побутової техніки.

Що входить в мінімальну комплектацію апартаментів комплексу ORBI CITY?

Основна зона

• Ліжко з ортопедичним матрацом, комплектами постільної білизни, подушками, пледами, тумбочками;

• Шафа з дзеркалом і відкрита шафа;

• Стіл і 4 стільці;

• Кондиціонер, телевізор, інтернет-модем;

• Штори.

У кухонній зоні є холодильник, електроплита (або мікрохвильова піч), електрочайник, кухонна раковина зі змішувачем.

Ванна кімната повністю обладнана сантехнікою. Є балкон.

В апартаментах Ви можете жити або відпочивати, а на час своєї відсутності здавати в оренду самостійно або скористатися послугами професійної керуючої компанії і тільки контролювати процес онлайн. Дохід від здачі в оренду таких апартаментів становить від 7 000 $ в рік.

Наприклад, студії площею 28-31 м кв доступні від 42 000 $. Вартість 2-кімнатних апартаментів 43-46 кв м стартує від 60 000 $, а 3-кімнатні площею 78 кв м можна придбати від 132 600 $.

Як швидко окупаються інвестиції?

Наприклад, Ви придбали 1-кімнатну студію в ORBI CITY за 40 000 $ і хочете здавати її в оренду. Вартість оренди аналогічних апартаментів в комплексі 5 * на першій лінії моря в Батумі стартує від 200 $ до 800 $.

За підрахунками аналітиків, в залежності від сезонності і завантаженості середньорічний дохід від здачі в оренду таких апартаментів складе близько 9000 $. Віднявши вартість комунальних послуг, обслуговування комплексу та податок на прибуток – чистий дохід складе приблизно 7000 $ в рік.

Таким чином, придбання апартаментів повністю окупиться вже через 5 років.

Висока прибутковість, унікальні умови придбання, спрощена процедура оформлення нерухомості для іноземців та реєстрація власності за 1 день робить пропозицію покупки апартаментів в Батумі одним з найцікавіших на світовому ринку нерухомості.

Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.