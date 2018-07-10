"Умойся сама кровью": "титушка" Крысин не выбирал слова для матери погибшего Веремия

Главарь "титушек" во времена Евромайдана Юрий Крысин во время судебного заседания по убийству журналиста Вячеслава Веремия устроил настоящую истерику – он не только кричал на судью, но и набросился на мать погибшего.

Об этом написала журналистка Наталья Двали на своей странице в Facebook.

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"Умойся сама кровью. Надо было лучше сына своего воспитывать. Уберите эту "мамашу"... Это ты больна. Защитите меня от этого хамства, я не хочу с вами общаться. Это тебя Господь накажет!", – передает его слова представитель СМИ, что присутствовала на судебном заседании.

Кроме того, она еще опубликовала видео, на котором Крысин начинает кричать на судью – в частности, он начал громко убеждать, что ему плохо и он якобы "ничего не слышит, ничего не видит".

"Давно Крысин не кричал на судью, но после того, как суд отказал его адвокатам в отводе прокурора Донского, товарищ прет, как танк, чтобы не начали зачитывать обвинительное заключение. Когда же начали зачитывать обвинительный акт, Крысин кричал, что ему плохо, что он ничего не видит и не слышит, требовал перерыв, требовал отвода прокурора, снова кричал "Не слышно!", – добавила Двали.

Напомним, 13 июня Апелляционный суд вынес решение в отношении Юрия Крысина: условный срок ему изменили на содержание под стражей сроком на 5 лет.

Кто такой Юрий Крысин?

Его считают главным ответственным за убийство журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, поскольку в суде Крысин признал, что во время революции Достоинства организовывал и собирал людей, которые нападали на участников Евромайдана. В криминальных кругах его знают под кличками "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Прославился рейдерством и рэкетом.