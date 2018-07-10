"Умийся сама кров'ю": "тітушка" Крисін не добирав слів щодо матері загиблого Веремія

Ватажок "тітушок" у часи Євромайдану Юрій Крисін під час судового засідання щодо вбивства журналіста В'ячеслава Веремія влаштував справжню істерику – він не лише кричав на суддю, а й накинувся на мати загиблого.

Про це написала журналістка Наталія Двалі на своїй сторінці у Facebook.

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"Умийся сама кров'ю. Треба було краще сина свого виховувати. Приберіть цю "мамашу"... Це ти хвора. Захистіть мене від цього хамства! Я не хочу з вами спілкуватися. Це тебе Господь покарає!", – передає його слова представниця ЗМІ, що була присутньою на судовому засіданні.

Крім того, вона ще опублікувала відео, на якому Крисін починає гримати на суддю – зокрема, він почав голосно переконувати, що йому зле та він нібито "нічого не чує, нічого не бачить".

"Давно Крисін не кричав на суддю, але після того, як суд відмовив його адвокатам у відводі прокурора Донського, товариш пре, як танк, аби не почали зачитувати обвинувальний акт. Коли ж почали зачитувати обвинувальний акт, Крисін кричав, що йому погано, що він нічого не бачить і не чує, вимагав перерву, вимагав відводу прокурора, знову крипав "не чути!" – додала Двалі.

Нагадаємо, 13 червня Апеляційний суд виніс рішення щодо Юрія Крисіна: умовний термін йому змінили на тримання під вартою терміном на 5 років.

Хто такий Юрій Крисін? Його вважають головним відповідальним за вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія, оскільки у суді Крисін визнав, що під час Революції Гідності організовував і збирав людей, які нападали на учасників Євромайдану. У кримінальних колах його знають під кличками "Шкаф", "Шрек" або "Криса". Прославився рейдерством і рекетом.