14:37
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

"Умри, как герой, который вернулся домой", – Маккейн сдержал собственный обет

47 Читати новину українською

Умер большой друг Украины – Джон Маккейн. Он воевал во Вьетнаме, пережил плен и шесть раз был сенатором. И не боялся осуждать политику Путина или критиковать Трампа. Через три дня ему должно было исполниться 82 года

Сенатор Джон Маккейн ушел из жизни ночью 26 августа, рядом с ним были родные люди. В течение года он боролся с опухолью мозга, и болезнь стремительно прогрессировала. За несколько дней до смерти семья сенатора сообщила: он отказался от дальнейшего лечения.

Читайте также: Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины

Стальная воля помогла Маккейну завоевать уважение едва ли не всего мира. Он был одним из самых авторитетных политиков республиканцев. Потомок военных, Маккейн посвятил свою молодость службе в военно-морских силах США. Он был пилотом во время Вьетнамской войны. После того, как его самолет подбили, провел в плену более пяти лет. В политику пошел уже в 45 лет.

Маккейн
В 2016 году Джон Маккейн посещал украинских военных на передовой

Его шесть раз избирали сенатором. А в 2008 году даже могли избрать президентом. И хотя Джон проиграл президентское кресло Бараку Обаме, достоинства не потерял.

Я ценю слова Джона Маккейна о том, что мы можем быть в чем-то несогласными и при этом не выражать резкую неприязнь. Я уже говорил это и буду повторять еще не раз – Джон Маккейн достойно служит своей стране и заслуживает за это благодарности,
– подчеркивал президент США в 2009-2017 годах Барак Обама.

Джона Маккейна не раз и не зря называли близким другом Украины. Он активно поддерживал наше государство и резко осуждал политику Путина. Вносил законопроекты об ужесточении антироссийских санкций, активно продвигал в Конгрессе предоставление военной помощи Украине. Именно так называемый "закон Маккейна" заложил в бюджете США на 2019 год 250 миллионов долларов помощи для нашего государства. Кроме этого, Маккейн часто критиковал президента США Дональда Трампа за его уступчивую позицию относительно Владимира Путина.

Маккейн
Джон Маккейн в Киеве в конце 2013 года

Во время событий конца 2013 года Маккейн несколько раз посещал Киев.

Украинский народ, это ваша миг! Это о вас, о будущем, которого вы хотите для своей страны и о будущем, которого вы заслуживаете. Будущее в Европе, мирное будущее. Мир с вами, Америка с вами и я тоже с вами!
– говорил тогда Маккейн украинском.

Свои соболезнования семье умершего уже выразил ряд американских и европейских политиков. Присоединилась к трауру и Украина. В частности, украинское посольство в США напомнило об огромном вкладе Маккейна в свободу и демократию нашего государства.

Теги: Джон Маккейн Новости США
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия
 3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук