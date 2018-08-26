"Умри, как герой, который вернулся домой", – Маккейн сдержал собственный обет

Умер большой друг Украины – Джон Маккейн. Он воевал во Вьетнаме, пережил плен и шесть раз был сенатором. И не боялся осуждать политику Путина или критиковать Трампа. Через три дня ему должно было исполниться 82 года

Сенатор Джон Маккейн ушел из жизни ночью 26 августа, рядом с ним были родные люди. В течение года он боролся с опухолью мозга, и болезнь стремительно прогрессировала. За несколько дней до смерти семья сенатора сообщила: он отказался от дальнейшего лечения.

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Стальная воля помогла Маккейну завоевать уважение едва ли не всего мира. Он был одним из самых авторитетных политиков республиканцев. Потомок военных, Маккейн посвятил свою молодость службе в военно-морских силах США. Он был пилотом во время Вьетнамской войны. После того, как его самолет подбили, провел в плену более пяти лет. В политику пошел уже в 45 лет.



В 2016 году Джон Маккейн посещал украинских военных на передовой



Его шесть раз избирали сенатором. А в 2008 году даже могли избрать президентом. И хотя Джон проиграл президентское кресло Бараку Обаме, достоинства не потерял.

Я ценю слова Джона Маккейна о том, что мы можем быть в чем-то несогласными и при этом не выражать резкую неприязнь. Я уже говорил это и буду повторять еще не раз – Джон Маккейн достойно служит своей стране и заслуживает за это благодарности,

– подчеркивал президент США в 2009-2017 годах Барак Обама.

Джона Маккейна не раз и не зря называли близким другом Украины. Он активно поддерживал наше государство и резко осуждал политику Путина. Вносил законопроекты об ужесточении антироссийских санкций, активно продвигал в Конгрессе предоставление военной помощи Украине. Именно так называемый "закон Маккейна" заложил в бюджете США на 2019 год 250 миллионов долларов помощи для нашего государства. Кроме этого, Маккейн часто критиковал президента США Дональда Трампа за его уступчивую позицию относительно Владимира Путина.



Джон Маккейн в Киеве в конце 2013 года



Во время событий конца 2013 года Маккейн несколько раз посещал Киев.

Украинский народ, это ваша миг! Это о вас, о будущем, которого вы хотите для своей страны и о будущем, которого вы заслуживаете. Будущее в Европе, мирное будущее. Мир с вами, Америка с вами и я тоже с вами!

– говорил тогда Маккейн украинском.

Свои соболезнования семье умершего уже выразил ряд американских и европейских политиков. Присоединилась к трауру и Украина. В частности, украинское посольство в США напомнило об огромном вкладе Маккейна в свободу и демократию нашего государства.