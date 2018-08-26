"Помри, як герой, що повернувся додому", – Маккейн дотримав власної обітниці

Помер великий друг України – Джон Маккейн. Він воював у В'єтнамі, пережив полон та шість разів був сенатором. І не боявся засуджувати політику Путіна чи критикувати Трампа. За три дні йому мало виповнитися 82 роки

Сенатор Джон Маккейн пішов з життя вночі 26 серпня, поруч з ним були найрідніші люди. Упродовж року він боровся з пухлиною мозку, та хвороба невпинно прогресувала. За кілька днів до смерті родина сенатора повідомила: він відмовився від подальшого лікування.

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Сталева воля допомогла Маккейну завоювати повагу чи не усього світу. Він був одним із найбільш авторитетних політиків-республіканців. Нащадок військових, Маккейн присвятив свою молодість службі у військово-морських силах США. Він був пілотом під час В'єтнамської війни. Після того, як його літак підбили, провів у полоні понад п'ять років. У політику пішов уже в 45 років.



У 2016 році Джон Маккейн відвідував українських військових на передовій

Його шість разів обирали сенатором. А у 2008 році навіть могли обрати президентом. І хоч Джон програв президентське крісло Бараку Обамі, гідності не втратив.

Я ціную слова Джона Маккейна про те, що ми можемо бути в чомусь незгодними і при цьому не висловлювати різку неприязнь. Я вже казав це і повторюватиму ще не раз – Джон Маккейн достойно служить своїй країні і заслуговує за це подяки,

– підкреслював президент США у 2009-2017 роках Барак Обама.

Джона Маккейна не раз і не даремно називали близьким другом України. Він активно підтримував нашу державу і різко засуджував політику Путіна. Вносив законопроекти про жорсткіші антиросійські санкції, активно просував у Конгресі надання військової допомоги Україні. Саме так званий "закон Маккейна" заклав у бюджеті США на 2019 рік 250 мільйонів доларів допомоги для нашої держави. Крім цього, Маккейн часто критикував президента США Дональда Трампа за його поступливу позицію щодо Володимира Путіна.



Джон Маккейн у Києві у кінці 2013 року

Під час подій кінця 2013 року Маккейн кілька разів відвідував Київ.

Український народе, це ваша мить! Це про вас, про майбутнє, якого ви хочете для своєї країни і про майбутнє, на яке ви заслуговуєте. Майбутнє у Європі, мирне майбутнє. Світ з вами, Америка з вами і я теж з вами!

– говорив тоді Маккейн українцям.

Свої співчуття родині померлого вже висловили низка американських та європейських політиків. Долучилась до жалоби і Україна. Зокрема, українське посольство у США нагадало про величезний внесок Маккейна у свободу і демократію нашої держави.