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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Помри, як герой, що повернувся додому", – Маккейн дотримав власної обітниці

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Помер великий друг України – Джон Маккейн. Він воював у В'єтнамі, пережив полон та шість разів був сенатором. І не боявся засуджувати політику Путіна чи критикувати Трампа. За три дні йому мало виповнитися 82 роки

Сенатор Джон Маккейн пішов з життя вночі 26 серпня, поруч з ним були найрідніші люди. Упродовж року він боровся з пухлиною мозку, та хвороба невпинно прогресувала. За кілька днів до смерті родина сенатора повідомила: він відмовився від подальшого лікування.

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Сталева воля допомогла Маккейну завоювати повагу чи не усього світу. Він був одним із найбільш авторитетних політиків-республіканців. Нащадок військових, Маккейн присвятив свою молодість службі у військово-морських силах США. Він був пілотом під час В'єтнамської війни. Після того, як його літак підбили, провів у полоні понад п'ять років. У політику пішов уже в 45 років.

Маккейн
У 2016 році Джон Маккейн відвідував українських військових на передовій

Його шість разів обирали сенатором. А у 2008 році навіть могли обрати президентом. І хоч Джон програв президентське крісло Бараку Обамі, гідності не втратив.

Я ціную слова Джона Маккейна про те, що ми можемо бути в чомусь незгодними і при цьому не висловлювати різку неприязнь. Я вже казав це і повторюватиму ще не раз – Джон Маккейн достойно служить своїй країні і заслуговує за це подяки,
– підкреслював президент США у 2009-2017 роках Барак Обама.

Джона Маккейна не раз і не даремно називали близьким другом України. Він активно підтримував нашу державу і різко засуджував політику Путіна. Вносив законопроекти про жорсткіші антиросійські санкції, активно просував у Конгресі надання військової допомоги Україні. Саме так званий "закон Маккейна" заклав у бюджеті США на 2019 рік 250 мільйонів доларів допомоги для нашої держави. Крім цього, Маккейн часто критикував президента США Дональда Трампа за його поступливу позицію щодо Володимира Путіна. 

Маккейн
Джон Маккейн у Києві у кінці 2013 року

Під час подій кінця 2013 року Маккейн кілька разів відвідував Київ.

Український народе, це ваша мить! Це про вас, про майбутнє, якого ви хочете для своєї країни і про майбутнє, на яке ви заслуговуєте. Майбутнє у Європі, мирне майбутнє. Світ з вами, Америка з вами і я теж з вами!
– говорив тоді Маккейн українцям.

Свої співчуття родині померлого вже висловили низка американських та європейських політиків. Долучилась до жалоби і Україна. Зокрема, українське посольство у США нагадало про величезний внесок Маккейна у свободу і демократію нашої держави.

Теги: Новини США Джон Маккейн
Джерело: 24 канал
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