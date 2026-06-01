Нацгвардейцы 2 Галицкой бригады – среди призеров Unbroken Games

Военнослужащие и ветераны 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины торжествовали на турнире Unbroken Games. Защитники получили на соревнованиях 5 призовых мест.

Об этом пишет 24 Канал.

Какие успехи у защитников 2 Галицкой бригады на Unbroken Games?

В 2026 году турнир собрал более 600 участников со всей Украины. Среди них – военнослужащие, ветераны, люди с инвалидностью, которые получили травмы в результате войны.

В течение 2 дней участники соревновались в различных дисциплинах в индивидуальном и командном форматах.

Для меня спорт давно стал опорой. Врачи говорили, что именно физическая форма оказалась залогом моего спасения. Ведь если бы я не занимался, то вряд ли смог бы после ранения в голову и ногу самостоятельно добраться до эвакуационной группы. До сих пор не очень представляю, как смог преодолеть те 18 километров до места эвакуации,

– рассказывает старший лейтенант Евгений Позник.

В октябре 2025 года под Покровском во время выполнения боевого задания его атаковал вражеский дрон. Обломки повредили лицо и перебили ногу. Евгений потерял глаз, а спасение ноги длительное время оставалось под вопросом.

Военнослужащий пережил более десятка операций. Уже через три месяца стал на раненую ногу, вернулся в строй и планирует продолжать службу. На Unbroken Games Евгений получил серебряную медаль в стрельбе из лука.

"Я впервые участвую в этих соревнованиях. К физическим нагрузкам привык. Из лука стрелял едва ли не впервые со времен детства. На таких событиях, пожалуй, самый важный не результат, а возможность встретиться с такими же людьми, как ты сам. Приятно быть среди собратьев, которые прошли через огонь войны и ранения. Вдохновляют встречи с сильными людьми, которые несмотря на тяжелые травмы не собираются сдаваться", – говорит нацгвардеец.

Военные Нацгвардии торжествовали на Unbroken Games / Фото Западного ОТО НГУ

Программа нынешних Unbroken Games охватывала широкий спектр дисциплин. Кроме классических видов спорта – плавания, настольного тенниса и пауэрлифтинга – ветераны соревновались в стрельбе из лука, баскетболе на креслах колесных и кроссфите.

Я впервые подошел к тренажерам в прошлом году. Помню, как трудно было поднять штангу весом 50 килограммов. А сегодня уже давил "сотню". Это круто,

– поделился ветеран Нацгвардии Василий Курилович.

Свой военный путь он начинал в рядах 2 Галицкой бригады, а впоследствии продолжил службу в бригаде "Червона Калина". В одном из боев в 2023 году получил тяжелое ранение и потерял обе ноги.

"Меня часто спрашивают: как начал заниматься спортом. Ответ прост: главное сделать первый шаг из дома. Точно знаю, что для меня значительно лучше нагрузки на тренировках или соревнованиях, чем замыкаться в четырех стенах и отчаиваться наедине со своей бедой", – делится мужчина.

На Unbroken Games ветеран получил серебро в своей весовой категории. Больше всего наград нацгвардейцы 2 Галицкой бригады завоевали в функциональном многоборье.

Участие в этих соревнованиях принимали 100 представителей Сил обороны Украины. В финальную часть прошли 11 участников, из которых сразу 6 военнослужащих представляли 2 Галицкую бригаду НГУ. Задания выполнялись в бронежилетах и главной целью была проверка участников на силу, выносливость и готовность к вызовам.

Мы закаляем наших военнослужащих. Человек должен раскрыть потенциал своих возможностей. На таких соревнованиях, с одной стороны, проверяется сила, а с другой – характер. Именно это часто спасает в экстремальных ситуациях,

– объясняет начальник службы физической подготовки старший лейтенант Юрий Гуцул.

Военные и ветераны 2 Галицкой бригады получили 5 призовых мест на Unbroken Games / Фото Западного ОТО НГУ

Кроме звания мастера спорта, за его спиной – боевые операции в Донецкой области, государственные награды и глубокое понимание того, как формировать в человеке не только крепкое тело, но и сильный дух.

"Мы помогаем нашим собратьям вернуть форму. Участие в соревнованиях в определенной степени является лекарством против депрессии. Тем, кто это понимает, помогаем реализовать свой потенциал. Для других проводим информирование, составляем планы тренировок и вообще помогаем стать лучшей версией себя", – отмечает Юрий Гуцул.

Успешное выступление нацгвардейцев на Unbroken Games еще раз подтвердило колоссальную роль спорта, как инструмента физической и психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов. Полученные награды стали свидетельством несокрушимости, выносливости и силы характера украинских защитников, которые продолжают преодолевать последствия ранений и собственным примером доказывают: настоящая победа начинается с победы над собой.