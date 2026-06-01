Які успіхи у захисників 2 Галицької бригади на Unbroken Games?

У 2026 році турнір зібрав понад 600 учасників з усієї України. Серед них – військовослужбовці, ветерани, люди з інвалідністю, які отримали травми внаслідок війни.

Упродовж 2 днів учасники змагалися в різних дисциплінах в індивідуальному і командному форматах.

Для мене спорт давно став опорою. Лікарі казали, що саме фізична форма виявилася запорукою мого порятунку. Адже якби я не займався, то навряд чи зміг би після поранення в голову і ногу самостійно дістатися до евакуаційної групи. Досі не дуже уявляю, як зміг подолати ті 18 кілометрів до місця евакуації,

– розповідає старший лейтенант Євген Познік.

У жовтні 2025 року під Покровськом під час виконання бойового завдання його атакував ворожий дрон. Уламки пошкодили обличчя та перебили ногу. Євген втратив око, а порятунок ноги тривалий час залишався під питанням.

Військовослужбовець пережив понад десяток операцій. Уже за три місяці став на поранену ногу, повернувся в стрій і планує продовжувати службу. На Unbroken Games Євген здобув срібну медаль у стрільбі з лука.

"Я вперше беру участь у цих змаганнях. До фізичних навантажень звик. З лука стріляв чи не вперше з часів дитинства. На таких подіях, мабуть, найважливіший не результат, а можливість зустрітися з такими ж людьми, як ти сам. Приємно бути серед побратимів, які пройшли через вогонь війни та поранення. Надихають зустрічі з сильними людьми, які попри важкі травми не збираються здаватися", – каже нацгвардієць.

Військові Нацгвардії тріумфували на Unbroken Games / Фото Західного ОТО НГУ

Програма цьогорічних Unbroken Games охоплювала широкий спектр дисциплін. Окрім класичних видів спорту – плавання, настільного тенісу та паверліфтингу – ветерани змагалися у стрільбі з лука, баскетболі на кріслах колісних та кросфіті.

Я вперше підійшов до тренажерів минулого року. Пригадую, як важко було підняти штангу вагою 50 кілограмів. А сьогодні вже тиснув "сотню". Це круто,

– поділився ветеран Нацгвардії Василь Курилович.

Свій військовий шлях він розпочинав у лавах 2 Галицької бригади, а згодом продовжив службу в бригаді "Червона Калина". В одному з боїв у 2023 році отримав важке поранення та втратив обидві ноги.

"Мене часто питають: як почав займатись спортом. Відповідь проста: головне зробити перший крок з дому. Точно знаю, що для мене значно краще навантаження на тренуваннях чи змаганнях, ніж замикатися в чотирьох стінах і впадати у відчай наодинці зі своєю бідою", – ділиться чоловік.

На Unbroken Games ветеран здобув срібло у своїй ваговій категорії. Найбільше нагород нацгвардійці 2 Галицької бригади вибороли у функціональному багатоборстві.

Участь у цих змаганнях брали 100 представників Сил оборони України. У фінальну частину пройшли 11 учасників, з яких відразу 6 військовослужбовців представляли 2 Галицьку бригаду НГУ. Завдання виконувалися в бронежилетах і головною метою була перевірка учасників на силу, витривалість та готовність до викликів.

Ми загартовуємо наших військовослужбовців. Людина повинна розкрити потенціал своїх можливостей. На таких змаганнях, з одного боку, перевіряється сила, а з іншого – характер. Саме це часто рятує в екстремальних ситуаціях,

– пояснює начальник служби фізичної підготовки старший лейтенант Юрій Гуцул.

Військові та ветерани 2 Галицької бригади здобули 5 призових місць на Unbroken Games / Фото Західного ОТО НГУ

Окрім звання майстра спорту, за його спиною – бойові операції на Донеччині, державні нагороди та глибоке розуміння того, як формувати в людині не лише міцне тіло, а й сильний дух.

"Ми допомагаємо нашим побратимам повернути форму. Участь у змаганнях певною мірою є ліками проти депресії. Тим, хто це розуміє, допомагаємо реалізувати свій потенціал. Для інших проводимо інформування, складаємо плани тренувань і загалом допомагаємо стати кращою версією себе", – зазначає Юрій Гуцул.

Успішний виступ нацгвардійців на Unbroken Games ще раз підтвердив колосальну роль спорту, як інструменту фізичної та психологічної реабілітації військовослужбовців і ветеранів. Здобуті нагороди стали свідченням незламності, витривалості та сили характеру українських захисників, які продовжують долати наслідки поранень і власним прикладом доводять: справжня перемога починається з перемоги над собою.