Про це повідомила Федерація технологічного спорту України.

Що відомо про змагання та переможця?

Пілот McQueen з Free Sky на дроні F7 від виробника F-Drones – переможець фіналу Чемпіонату України у дисципліні "Перегони FPV-дронів з навантаженням". Швидкість. Точність. Контроль. Саме так виглядає технологічний спорт нового покоління. Вітаємо пілота Карманнікова Назара, команду Free Sky та виробника F-Drones із встановленням найкращого часу 29.708 секунд і перемогою у фіналі Чемпіонату України з технологічного спорту!

Переможці змагань / Фото Федерація технологічного спорту України.

Захід відбувся за підтримки Міністерства молоді та спорту України, голови Київської ОДА та партнерів.

"Також хочемо подякувати партнерам Кубка України, які були поруч не формально, а по-справжньому – зі своїми командами, технологіями, досвідом і вірою в розвиток технологічного спорту в Україні. Ваша підтримка – це не просто участь у події. Це внесок у напрям, який об’єднує спорт, інженерію, оборонні технології та людей, що створюють майбутнє вже сьогодні", – зазначили у Федерації.