Несмотря на непрекращающийся крах экономики и изоляцию от цивилизованного мира, российские оккупанты продолжают наступление на Украину. Враг терпит безумные потери, но не собирается отступать и уничтожает мирные украинские города.

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"Скажу все, что думает украинский народ"

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным. Он готов подробно проговорить все условия, чтобы в будущем для нашего государства не было никаких рисков.

Скажу все, что думает украинский народ. Если у меня будет возможность и у России будет желание, то мы пройдем все вопросы. Решим ли мы их все? Нет. Но шанс, что часть сможем – хотя бы остановить войну. Уничтожая нас, он точно уничтожает себя,

– сказал украинский президент.

Также Зеленский отметил, что не хочет, чтобы украинцы вошли в историю как герои и нация, которой нет. Он не хочет такого героизма для украинцев, но добавил, что в случае уничтожения России у них не останется ничего.

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