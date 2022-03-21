Попри невпинний крах економіки та ізоляцію від цивілізованого світу російські окупанти продовжують наступ на Україну. Ворог зазнає шалених втрат, але не збирається відступати та нищить мирні українські міста.

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"Скажу все, що думає український народ"

Президент України Володимир Зеленський готовий до прямого діалогу з Володимиром Путіним. Він готовий детально проговорити усі умови, щоб у майбутньому для нашої держави не було жодних ризиків.

Скажу все, що думає український народ. Якщо в мене буде можливість і у Росії буде бажання, то ми пройдемо усі питання. Чи вирішимо ми їх всі? Ні. Але шанс, що частину зможемо – хоча б зупинити війну. Знищуючи нас, він точно знищує себе,

– сказав український президент.

Також Зеленський зазначив, що не хоче, аби українці увійшли в історію як герої та нація, якої немає. Він не хоче такого героїзму для українців, але додав, що у разі знищення Росії в них не залишиться нічого.

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