Военнослужащий рассказывает, что до 24 февраля он был моряком торгового флота. Но с самого начала полномасштабного вторжения не смог сфокусироваться на работе.

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Оккупантов нужно уничтожать до последнего

Он понимал, что должен помочь противостоять врагу, быть частью ВМС. Моряк подчеркнул, что украинцы могут добиться всего, чего пожелают. Нашей мотивации, уверенности и знаний хватает с запасом.

Если мы сейчас на море уничтожаем так называемую "вторую армию мира", то какая же армия мира мы?

– риторически спрашивает он.

Смотрите видео с моряком ВМС Украины:

Соболевский добавил, что российских захватчиков нужно только уничтожать. Уничтожать их, пока они не закончатся на нашей украинской земле.

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