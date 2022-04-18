Військовослужбовець розповідає, що до 24 лютого він був моряком торговельного флоту. Але від початку повномасштабного вторгнення не зміг сфокусуватися на роботі.

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Окупантів потрібно нищити до останнього

Він розумів, що повинен допомогти протистояти ворогові, бути частиною ВМС України. Моряк підкреслив, що українці можуть досягнути усього, чого забажають. Нашої мотивації, впевненості та знань вистачає з запасом.

Якщо ми зараз на морі нищимо так звану "другу армію світу", то яка ж армія світу ми?,

– риторично запитує він.

Дивіться відео з моряком ВМС України:

Соболевський додав, що російських загарбників потрібно лише нищити. Нищити їх доти, поки вони не закінчаться на нашій українській землі.

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