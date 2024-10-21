Этот пример в очередной раз демонстрирует эффективность современных технологий. Об этом сообщают в Силах беспилотных систем ВСУ.

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Дешевый боеприпас поразил цель за десятки миллионов

Как отмечают в СБС, сброшенный с дрона боеприпас за 500 долларов поразил пусковую установку российского ЗРК "Бук-М3".

Эта система ПВО в "полной комплектации" оценивается в 100 миллионов долларов.

Украинские оборонцы сбрасывают боеприпас на пусковую установку российского ЗРК "Бук-М3": смотрите видео

В ведомстве подчеркивают, что это возможно благодаря четкому взаимодействию и координации действий Сил обороны.

Напомним, в чем на 21 октября Силы обороны уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК "Бук-М3" в 60 км от линии фронта. Этот комплекс, как говорят россияне, способен сбивать любые воздушные цели на расстоянии от 2,5 до 70 километров. Впрочем, дрон ВСУ система сбить не смогла.