Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала. Оккупанты устали и в большинстве украинских городов становятся в оборону.

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"Фаза на уничтожение и изгнание их с территории может продлиться еще 1 – 2 месяца. Однако надо понимать, что это не будет активная фаза. Они не будут наступать. Они будут обороняться и погибать под нашими ударами: партизан, Вооруженных Сил Украины, местной самообороны", – отметил советник главы ОПУ.

Как могут действовать оккупанты

По словам Арестовича, в большинстве украинских городов оккупанты имеют проблемы со снабжением. Для Украины это своеобразный козырь, так как понятно, что на активную фазу боевых действий у россиян осталось 2 – 3 недели.

Они встанут в оборону и попытаются удерживать те города, в которых они стоят. В частности, обеспечивая их политическими мерами, как провозглашение различных республик, присоединение к России и т.д.

– отметил советник главы ОПУ.

Такое развитие событий выгодно для Украины, потому что маневренная оборона – это всегда тяжело.

Арестович рассказал о возможных действиях оккупантов в Украине: смотрите видео