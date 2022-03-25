Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу. Окупанти втомилися й у більшості українських міст стають в оборону.

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"Фаза на знищення і витурення їх з території може триватиме ще 1 – 2 місяці. Однак треба розуміти, що це не буде активна фаза. Вони не наступатимуть. Вони будуть оборонятися й гинути під нашими ударами: партизанів, Збройних Сил України, місцевої самооборони", – зауважив радник глави ОПУ.

Як можуть діяти окупанти

За словами Арестовича, у більшості українських міст окупанти мають проблеми з постачанням. Для України це є своєрідним козирем, адже зрозуміло, що на активну фазу бойових дій у росіян залишилося 2 – 3 тижні.

Вони стануть в оборону й спробують утримувати ті міста, у яких вони стоять. Зокрема, забезпечуючи їх політичними заходами, як от проголошення різних республік, приєднання до Росії тощо,

– зазначив радник глави ОПУ.

Такий розвиток подій вигідний для України, адже маневрена оборона – це завжди важко.

Арестович розповів про можливі дії окупантів в Україні: дивіться відео