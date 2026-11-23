Об этом пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

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Почему корвет "Меркурий" мог взорваться с такой мощью?

По словам Плетенчука, боевым кораблям такого типа не нужно перевозить дополнительное оружие, чтобы вызвать масштабную детонацию при поражении. У них есть достаточный собственный боезапас.

Таким боевым кораблям даже не нужно перевозить какое-то дополнительное оружие, чтобы так эффектно взорваться, у них хватает собственного боезапаса – там есть что взорваться– пояснил речник ВМС.

Почему Россия так заинтересована в присутствии в Африке?

Плетенчук подчеркнул, что российские интересы в регионе связаны не только с присутствием в Средиземноморье, но и с амбициями в Африке. Там до сих пор действуют структуры, связанные с ЧВК "Вагнер", а у Москвы есть ряд других геополитических и экономических интересов.

Российское присутствие в Средиземном море, по словам пресс-секретаря, не менее важно, чем на Балтике. В течение длительного времени российские корабли отсутствовали в этом регионе, однако вернулись примерно две недели назад.

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Почему России нужны корабли в Средиземном море?

Россия использует суда для логистики, в частности для перевозки оружия в Африку и вывоза оттуда различных грузов и ценностей. Такие суда нуждаются в сопровождении, поэтому российские военные корабли привлекаются к охране морских конвоев.

Плетенчук отметил, что не все страны Средиземноморья готовы предоставлять российским судам возможность дозаправляться и пополнять запасы. Среди тех, где россияне могут рассчитывать на такую поддержку, он назвал Ливию и Египет. Из-за этого российские конвои часто сопровождают танкеры, а их маршруты пролегают вокруг Европы.

Ранее "24 Канал" сообщал, что Украинские морские дроны затопили российский корвет "Меркурий" у берегов Ливии и поразили сухогруз MV ANGARA

корабль проекта 20380 приняли на вооружение только в 2023 году, поэтому его потеря стала первым беспрецедентным уничтожением современного боевого корабля РФ в этом регионе.