В этом убеждены в Министерстве обороны Австрии. Там заявили, что российское командование недооценило возможности защитников Украины, поэтому крейсер был оставлен в прибрежных водах, а не в открытом море.

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Корабли типа "Москва", которые создали для создания противовоздушного щита авианосцев, являются легкой мишенью возле побережья. Об этом заявил глава отдела базового планирования в Минобороны Австрии генерал-майор Бруно Хофбауэр.

Украинцы нанесли массированный удар по самолюбию россиян, но они добились успеха и в стратегическом плане,

– подчеркнул Хофбауэр.

Последствия уничтожения "Москвы"

Как объяснил генерал-майор, ликвидация "Москвы" повлекла за собой значительное сокращение боевых возможностей России.

К примеру, в ближайшее время не может быть и речи о морской десантной операции оккупационных войск возле Одессы, учитывая вероятность, что ВСУ заминировали побережье.

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