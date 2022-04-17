У цьому переконані у Міністерві оборони Австрії. Там заявили, що російське командування недооцінило можливості захисників України, тому крейсер залишили в прибережних водах, а не у відкритому морі.

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Кораблі типу "Москва" створили для створення протиповітряного щита авіаносців, але є легкою мішенню біля узбережжя. Про це заявив глава відділу базового планування в Міноборони Австрії генерал-майор Бруно Хофбауер.

Українці завдали масованого удару по самолюбству росіян, але вони досягли успіху і в стратегічному плані,

– наголосив Хофбауер.

Наслідки знищення "Москви"

Як пояснив генерал-майор, ліквідація "Москви" спричинила значне скорочення бойових можливостей Росії.

Наприклад, найближчим часом не може навіть мовитись про морську десантну операцію окупаційних військ біля Одеси, враховуючи ймовірність, що ЗСУ замінували узбережжя.

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