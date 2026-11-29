Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Что президент сказал о ситуации на фронте?

По словам президента, украинские защитники не только сдерживают наступательные действия врага, но и систематически ослабляют его возможности по снабжению войск на передовой.

Также он отметил, что ситуация на фронте непростая, однако украинские военные удерживают позиции и отражают штурмы россиян.

Отдельно Зеленский упомянул о Константиновке. Он подчеркнул необходимость продолжать уничтожать российских оккупантов на этом направлении и поблагодарил подразделения Десантно-штурмовых войск за активные действия.

Также глава государства отметил эффективность украинских ударов по российской логистике.

"На всех направлениях мы уничтожаем российскую логистику нашими санкциями средней дальности, нашими ударами, и они работают очень неплохо", – заявил Зеленский.

В то же время Россия готовится к новым массированным ударам по Украине. По словам Владимира Зеленского, российские войска накапливают ракеты и наращивают производство вооружения.