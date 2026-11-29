Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Що президент сказав про ситуацію на фронті?

За словами президента, українські захисники не лише стримують наступальні дії ворога, а й системно послаблюють його можливості забезпечувати війська на передовій.

Також він зазначив, що ситуація на фронті непроста, проте українські військові утримують позиції та відбивають штурми росіян.

Окремо Зеленський згадав про Костянтинівку. Він наголосив на необхідності продовжувати знищувати російських окупантів на цьому напрямку та подякував підрозділам Десантно-штурмових військ за активні дії.

Також глава держави відзначив ефективність українських ударів по російській логістиці.

"На всіх напрямках ми знищуємо російську логістику нашими санкціями середньої дальності, нашими страйками, і вони дуже непогано працюють", – заявив Зеленський.

Водночас Росія готується до нових масованих ударів по Україні. За словами Володимира Зеленського, російські війська накопичують ракети та нарощують виробництво озброєння.