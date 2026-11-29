Росіяни готують удари та накопичують ракети / Фото Getty Images
Росія накопичує ракети для наступної масованої атаки по Україні. Сили оборони роблять усе можливе, аби зірвати плани ворога.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час щоденного звернення, передає 24 Канал.
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Росіяни готують атаки
Зеленський попередив, що Росія накопичує ракети, аби здійснити масовані ракетні атаки. Також ворог нарощує виробництво зброї.
Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни: удари, їх виробництво та накопичення ракет. Усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Очікую доповідь
Окрім того, українські урядовці працюють з міжнародними партнерами, аби наростити постачання засобів ППО.
Додамо, Зеленський зауважив, що Україна готова до припинення вогню на лінії зіткнення. Це вже достатня поступка, аби перейти до дипломатичного процесу.
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