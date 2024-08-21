Уничтожение ЗРК прокомментировал представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Комплексы С-300 российские захватчики используют для ударов по мирным городам Украины.

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Это уже не первое уничтожение российских ЗРК

Зенитно-ракетный комплекс С-300 противника уничтожили возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области.

Это не первый и не последний такой кейс. Что важно, так это локация, где это произошло. Достаточно большой радиус охватывают наши оружейные системы, и очередным подтверждением этого является и отсутствие россиян в акватории Азовского моря,

– подчеркнул Плетенчук.

Представитель ВМС также отметил, чем важно уничтожение таких комплексов, как С-300 для обороны Украины.

Мы очень близко, к сожалению, "познакомились" с С-300 во время обороны Николаева. Это радиус более 120 километров в режиме земля-земля. С-300 – довольно неприятное оружие, одна такая ракета способна разрушить подъезд пятиэтажного дома,

– пояснил Дмитрий Плетенчук.

К слову, ранее эксперты Defense Express предположили, что удар по Новошахтинску Ростовской области был нанесен ракетой "Нептун". Эта украинская разработка хорошо показала себя в дальнобойных ударах.