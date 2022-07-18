Кроме этого, самолеты штурмовой авиации Воздушных сил ВСУ нанесли жесткие удары по скоплениям оккупантов. Об этом сообщили в оперативной сводке за сутки командования "Юг".

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Какие были действия врага на этом направлении

Оккупанты сейчас продолжают обустройство оборонных рубежей. По данным командования "Юг", враг не ведет активных боевых действий из-за деморализации личного состава. Также играют свою роль и проблемы с логистикой и точная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений.

Однако все же россияне пытались тоже наносить удары авиации. Дважды была попытка атаковать позиции украинских войск на освобожденных территориях на севере Херсона. Однако там вражеская техника быстро отступила, когда ВСУ открыли ответный огонь.

Подытожили потери оккупантов за день

Что касается ударов штурмовиков украинских воздушных сил, то они нанесли огненное поражение по врагу у Благодатного и Давыдова Брода. Там атаковали следующие цели:

опорный пункт;

пункт снабжения боекомплектом;

скопление живой силы, вооружения и техники врага.

Однако эффективно работали и другие подразделения войск Украины. Поэтому в течение суток удалось ликвидировать:

36 оккупантов;

2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса Панцирь-С1";

3 машины связи стратегического и оперативного звеньев управления;

1 радиолокационную станцию ​​"Подлит";

11 единиц бронированной и автомобильной техники;

2 склада боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.

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Остается высокая угроза ударов с моря

В Черном море в течение нескольких дней уже достаточно сильно штормит. Потому часть флота врага оттуда вывели. Однако до сих пор в акватории остаются 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр". Также там находятся на дежурстве 3 больших десантных корабля.

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