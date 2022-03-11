Главной целью врага, как говорят источники 24 канала в разведке, является терроризм и устрашение, а также создание психологического давления на Украину и страны Запада. Однако ужасные и циничные бомбардировки только сплачивают украинское общество и придают ярости украинским защитникам.

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Кроме того, силы ПВО, расчеты по ПЗРК и украинские пилоты стараются сбить как можно больше военных преступников ВКС РФ. При этом после захвата в плен нескольких летчиков у путинских боевиков почему-то вообще перестали раскрываться парашюты. Скорее всего, командование террористов не хочет, чтобы Украина получала лишних свидетелей для Гааги.

В Харькове уничтожили целые кварталы

Город-герой Харьков удерживается силами ВСУ уже более двух недель. Прорваться в областной центр оккупанты не могут. Кроме того, их беспощадно уничтожают на подходах.

Озлобленные враги, не чувствующие раскаяния, издалека бросают на головы людей бомбы и снаряды, пока их не накрывает наша арта и не встречают бойцы ССО.

Сокрушительные удары не способны сломать дух харьковчан, желающих, чтобы город оставался украинским.

Один из жителей Харькова снял на видео последствия "освобождения" города российскими фашистами. На записи можно увидеть десятки разбитых машин, а также полностью разрушенные здания в целом квартале.



Я в жизни не видел такого апокалипсиса. Это шок. Только сейчас я вижу последствия того, что пережил позавчера. По этой улице я эвакуировался. Вот так нас принуждают к миру. Такова спецоперация Путина на Донбассе. Смотрите все, как Путин разрушает мой город, как он бомбит Харьков,

– отметил автор видео.

Смотрите видео ужасных разрушений в Харькове после обстрелов артиллерии и бомбардировок:

О преступлениях России должен кричать весь мир

В разведке говорят, что страна-агрессор не сможет оккупировать Украину или добиться каких-либо успехов, но без закрытого неба цена победы будет очень дорогой. Кроме того, военные призывают всех украинцев распространять информацию о преступлениях России, показывать иностранцам и самим россиянам фотографии с ужасающими последствиями нападения оккупантов на нашу страну.



Оккупанты сознательно бомбят жилые кварталы Харькова / Фото из соцсетей



Жертвами безумного командования и исполнителей становятся дети / Фото из соцсетей