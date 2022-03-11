Головною метою ворога, як кажуть джерела 24 каналу у розвідці, є тероризм та залякування, а також створення психологічного тиску на Україну та країни Заходу. Однак жахливі та цинічні бомбардування лише гуртують українське суспільство та додають люті українським захисникам.

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Крім того, сили ППО, розрахунки з ПЗРК та українські пілоти дуже стараються збити якомога більше військових злочинців ВКС РФ. При цьому після захоплення у полон кількох льотчиків у путінських бойовиків чомусь взагалі перестали розкриватися парашути. Скоріш за все, командування терористів не хоче, аби Україна отримувала зайвих свідків для Гааги.

У Харкові знищили цілі квартали

Місто-герой Харків утримується силами ЗСУ вже понад два тижні. Прорватися до обласного центру окупанти не можуть. Крім того, їх нещадно нищать на підходах.

Озлоблені вороги, що не відчувають каяття, здалека кидають на голови людей бомби та снаряди, доки їх не накриває наша арта та не зустрічають бійці ССО.

Нищівні удари не здатні зламати дух харків'ян, які хочуть, аби місто залишалося українським.

Один з мешканців Харкова зняв на відео наслідки "звільнення" міста російськими фашистами. На записі можна побачити десятки розбитих машин, а також вщент зруйновані будівлі у цілому кварталі.



Я у житті не бачив такого апокаліпсісу. Це шок. Тільки зараз я бачу наслідки того, що пережив позавчора. По цій вулиці я евакуйовувався. Ось так нас примушують до миру. Така спецоперація Путіна на Донбасі. Дивіться всі, як Путін руйнує моє місто, як він бомбить Харків,

– зазначив автор відео.

Дивіться відео жахливих руйнувань у Харкові після обстрілів артилерії та бомбардувань:

Про злочини Росії має кричати весь світ

У розвідці кажуть, що країна-агресор не зможе окупувати Україну або досягти якихось успіхів, але без закритого неба ціна перемоги буде дуже дорогою. Крім того, військові закликають всіх українців розповсюджувати інформацію про злочини Росії, показувати іноземцям та самим росіянам фотографії з жахливими наслідками нападу окупантів на нашу країну.



Окупанти свідомо бомбардують житлові квартали Харкова / Фото з соцмереж



Жертвами божевільного командування та виконавців стають діти / Фото з соцмереж



Відкрите небо затягує перемогу над загарбниками / Фото з соцмереж