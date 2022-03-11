Російські терористи не можуть повноцінно вести бойові дії. Серед офіцерського складу поширюється паніка, що їх кинуло військово-політичне керівництво держави-агресорки.

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В оперативно-тактичному угрупованні "Північ" зазначили, що виконувати поставлені завдання окупантам заважає морально-психологічний стан.

Як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України та два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу,

– розповіли в ОТУ.

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