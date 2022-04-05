Персонал, к счастью, жив и находится в безопасном месте. Об этом сообщила пресс-служба парка "Добропарк".

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Оккупанты уничтожили "Добропарк"

Так, во время атаки на Киевщину, враг нанес удар и по Добропарку.

Полностью уничтожено главный здание, в котором недавно размещалась Резиденция Доброчара, пострадали все остальные сооружения,

– сообщили в парке.

Оккупанты вдребезги разбили весь транспорт и технику, а также украли садовые инструменты.

Как сообщают владельцы парка, состояние других потерь пока оценить сложно.



Оккупанты нанесли беспощадный удар по "Добропарку" / Фото из фейсбука парка