Персонал, к счастью, жив и находится в безопасном месте. Об этом сообщила пресс-служба парка "Добропарк".
Главное Доказательства преступлений в Буче, обстрел врагом зоны ООС: основное за 41 день войны
Оккупанты уничтожили "Добропарк"
Так, во время атаки на Киевщину, враг нанес удар и по Добропарку.
Полностью уничтожено главный здание, в котором недавно размещалась Резиденция Доброчара, пострадали все остальные сооружения,
– сообщили в парке.
Оккупанты вдребезги разбили весь транспорт и технику, а также украли садовые инструменты.
Как сообщают владельцы парка, состояние других потерь пока оценить сложно.
Оккупанты нанесли беспощадный удар по "Добропарку" / Фото из фейсбука парка
Заметьте – Российские оккупанты уничтожили реабилитационный центр для детей в Мариуполе: смотрите видео