Персонал, на щастя, живий і перебуває в безпечному місці. Про це повідомила пресслужба парку "Добропарк".

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Окупанти знищили "Добропарк"

Так, під час атаки на Київщину, ворог завдав удару і по Добропарку.

Повністю знищений головний будинок, у якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали й усі інші будівлі,

– повідомили у парку.

Окупанти вщент розбили весь транспорт та техніку, і навіть вкрали садові інструменти.

Як повідомляють власники парку, стан інших втрат поки що оцінити важко.



Окупанти завдали нещадного удару по "Добропарку" / Фото з фейсбуку парку

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