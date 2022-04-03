Он был командиром боевой машины и до последнего вздоха помогал собратьям. Перед смертью Андрей ликвидировал российский танк и не менее 10 оккупантов.

Внимание В Мариуполе уже погибли 5 тысяч гражданских, военных пока нельзя сосчитать

Что известно об Андрее Ханине

Родился 19 марта 1988 года в селе Веселовка Автономной Республики Крым.

После выпуска из Харьковского университета служил в одном из спецподразделений МВД в Крыму.

В 2014 году, после оккупации Крыма, переехал в Днепр.

Весной 2021 года он поступил на военную службу в 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду. Сначала занимал должность командира отделения – командира боевой машины, а затем стал главным сержантом парашютно-десантного взвода.

Больше всего в жизни Андрей мечтал снова увидеть, как развевается украинский флаг над родным полуостровом,

– пишут в Генштабе.

Андрей погиб 26 февраля 2022 во время штурма Волновахи. 33-летний десантник во время боя уничтожил танк захватчиков и около 10 солдат противника.

Внимание! 12 марта 2022 года сержанту Андрею Ханину присвоили звание Герой Украины посмертно.

Вечная слава и вечная память герою!