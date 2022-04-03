Він був командиром бойової машини та до останнього подиху допомагав побратимам. Перед смертю Андрій ліквідував російський танк та щонайменше 10 окупантів.
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Що відомо про Андрія Ханіна
- Він народився 19 березня 1988 року у селі Веселівка Автономної Республіки Крим.
- Після випуску з Харківського університету служив в одному зі спецпідрозділів МВС у Криму.
- У 2014 році, після окупації Криму, переїхав до Дніпра.
- Весною 2021 року він вступив на військову службу до 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Спочатку обіймав посаду командира відділення – командира бойової машини, а згодом став головним сержантом парашутно-десантного взводу.
Найбільше в житті Андрій мріяв знову побачити, як майорить український прапор над рідним півостровом,
– пишуть у Генштабі.
Андрій загинув 26 лютого 2022 року під час штурму Волновахи. 33-річний десантник під час бою він знищив танк загарбників та приблизно 10 солдатів противника.
Вічна слава та вічна пам'ять герою!
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