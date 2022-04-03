Голова Донецької ОВА Кириленко розповів, що кількість загиблих військових встановлять після обстеження міста. Маріуполь – фактично повністю зруйнований.

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По загиблих у Маріуполі ситуація приблизна. Ми рахуємо 5 тисяч щонайменше. Але це виключно цивільні. Військових можна рахувати після обстеження всього міста,

– наголосив Кириленко.

Він також повідомив, що 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню, або підлягає частково.

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