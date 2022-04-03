На ютуб-каналі Сухопутних військ України з'явився промовистий ролик. У ньому можна побачити те, що залишилося від ворожої техніки.

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Окупанти повтікали, залишаючи свою техніку

Скільки б Росія не намагалася нести у світ байки про "другу армію світу", війна проти України показала протилежне. Так, наші ЗСУ знищили з десяток російських машин у Маріуполі. І на це відео можна дивитися вічність.

Дивіться, що залишилося від російської техніки у Маріуполі:

Деякі броньовані транспортні засоби вціліли, а деякі – згоріли дотла. Не важко здогадатися, що найманці потрапили у пастку, з якої вибратися змогли не всі. Принаймні техніку свою їм довелося залишити нам. А нема техніки – нема чим воювати. Тож це теж дуже добра новина.

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