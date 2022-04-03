На ютуб-канале Сухопутных войск Украины появился красноречивый ролик. В нем можно увидеть то, что осталось от вражеской техники.

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Оккупанты убежали, оставляя свою технику

Сколько бы Россия ни пыталась нести в мир басни о "второй армии мира", война против Украины показала обратное. Так, наши ВСУ уничтожили с десяток российских машин в Мариуполе. И на это видео можно смотреть вечность.

Смотрите, что осталось от российской техники в Мариуполе:

Некоторые бронированные транспортные средства уцелели, а некоторые – сгорели дотла. Нетрудно догадаться, что наемники попали в ловушку, из которой выбраться смогли не все. По крайней мере, технику свою им пришлось оставить нам. А нет техники – нечем воевать. Это тоже очень хорошая новость.