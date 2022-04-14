В зоне ООС отбиты 6 атак российских оккупантов

В пресс-службе Операции Объединенных сил сообщили об успехах, которые достигли в течение 14 апреля. Группировка Объединенных сил отразила 6 атак российских оккупантов.

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Также украинские военные нанесли немалые потери врагу из России на Донецком и Луганском направлениях.

Сообщается, что бойцы Объединенных сил уничтожили:

4 танка;

6 бронетранспортеров;

4 боевые машины пехоты;

одну артиллерийскую систему.